Unter welchen Voraussetzungen kann Deutschland in Zukunft mit Stolz sagen: "Wir sind ein Einwanderungsland und das ist auch gut so!"? Salwa Houmsi, Moderatorin von "13 Fragen" und "Aspekte" und kürzlich mit dem deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet, trifft Menschen, die in den letzten 70 Jahren nach Deutschland kamen. Sie erzählen ihre Geschichte von Deutschland Ost und West als zweiter Heimat, von ihren Hoffnungen und Enttäuschungen. Salwa Houmsi selbst sagt: "Ich kann es überhaupt nicht leiden, wenn die Leute mich als Syrerin ansprechen. Ich bin Berlinerin, genauer gesagt Kreuzbergerin!"

