Von Oppenheim im Orient: Ein Kölner Baron auf Schatzsuche

Im November 1911 zieht der Kölner Bankierssohn Max von Oppenheim samt 1000 Kamelen, 21 Tonnen Gepäck, Diener und Privatkoch in die Wüste Mesopotamiens. Er will im Norden des heutigen Syriens einen Schatz heben, der ihn weltberühmt machen soll. Max von Oppenheim findet mitten in der Wüste tonnenschwere Steinfiguren: Basalt-Sphinxe und rätselhafte "Skorpionvogelmänner". Unter dem Hügel "Tell Halaf" liegt ein Palast aus biblischer Zeit begraben. Ein Jahrhundertfund.

