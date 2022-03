Was wurde aus der Sowjetunion?

Die Sowjetunion ist tot. Der größte Flächenstaat der Erde trat am 25. Dezember 1991 recht leise von der Bühne ab: Keine Revolution, kein Blutvergießen. Sie wurde für aufgelöst erklärt. Aber nicht alle in den ehemaligen Sowietrepubliken sind darüber glücklich; besonders in Russland wird der Zerfall des Imperiums als Verlust empfunden - bis heute. Wladimir Putin nennt ihn "die größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts". Nach den Jelzin-Jahren erlebt der restaurative Geist in Russland eine Renaissance. Soll nun eine "Sowjetunion light" entstehen? Oder weht längst eine andere Luft? Der preisgekrönte Filmemacher Artem Demenok erzählt, wie es nach dem Zusammenbruch von 1991 weiterging. Ein Film über unterschiedlichen Umgang mit der Vergangenheit in den Nachfolgestaaten der Sowjetunion.

