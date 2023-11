Ghislaine Maxwells Fall setzt ein, nur knapp entgeht sie ersten polizeilichen Untersuchungen. Der Vorwurf: Sexueller Missbrauch von dutzenden minderjährigen Mädchen in Epsteins Villa. Ihre anschließende Rehabilitierung als Umweltschützerin läuft ins Leere, als ein Dominoeffekt einsetzt. Während Epstein sich in Haft unter mysteriösen Umständen das Leben nimmt, treiben die Anwälte der Opfer Maxwell juristisch in die Enge. Im wohl spektakulärsten Missbrauchsprozess aller Zeiten muss sie sich nun allein für ihre Verbrechen verantworten. Dieser Film wurde im Jahr 2023 produziert. Alle Aussagen und Fakten entsprechen dem damaligen Stand und wurden seitdem nicht aktualisiert.

Mehr anzeigen