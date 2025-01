"Holocaust": Eine US-amerikanische Serie, die 1978/79 zum weltweiten TV-Ereignis wird – und in Deutschland eine ungeahnte Resonanz auslöst. Die Serie wird damals unter Federführung des WDR in den Dritten Programmen der ARD ausgestrahlt. Was mit dem bis dahin unbekannten Wort „Holocaust“ ausgedrückt wird, trifft viele Millionen Menschen dort, wo die unfassbaren Schrecken der eigenen und kollektiven Vergangenheit bisher nicht zugelassen wurden – mitten ins Herz. 80 Jahre nach der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz zeigt der WDR noch einmal den Film, in dem die Regisseurin Alice Agneskirchner die Geschichte dieses Fernsehereignisses erzählt, von der Entstehung und den Dreharbeiten über die Ausstrahlung bis zu den Reaktionen. Ein "Making of" der besonderen Art.

Mehr anzeigen