Yes she can: Junge Politikerinnen

Die Zeit der Gerhards und Helmuts ist vorbei, die der Donalds sowieso - jetzt kommen junge Frauen, die mit dem Stil der "alten weißen Männer" brechen. Der Film portraitiert die vier jungen Politikerinnen Laura Isabelle Marisken, Aminata Touré, Gyde Jensen und Terry Reintke und zeigt, wie weibliche Politik heute funktioniert, begeistert und engagiert. Getreu dem Motto: "Yes she can - and yes she will!"

Mehr anzeigen