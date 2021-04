90 Koffer voll Musik: Das Bundesjugendorchester in Südafrika

In seinem 50-jährigen Bestehen hat das Bundesjugendorchester über 3.500 junge Menschen im Alter von 14-19 Jahren intensiv gefördert und den Grundstein ihrer Karrieren gelegt. Anlässlich seines Jubiläums tourt das Orchester durch Südafrika. Neben klassischen Konzerten stehen Besuche in den Townships von Johannesburg und Kapstadt, Auftritte im öffentlichen Raum und natürlich auch die Begegnung mit südafrikanischen Musikerinnen und Musikern auf dem Programm. Europäische Klassik trifft auf südafrikanische Rhythmen - in einer ganz besonderen Mischung aus jugendlichem Elan, erstaunlicher Professionalität und jeder Menge Spaß. Teil 1 von 2 aus der Klassik-Matinée mit Daniel Hope.

Bild: WDR