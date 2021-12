Beethoven X: Das Konzert aus der Elbphilharmonie

Das Beethoven Orchester Bonn spielt die 10. Symphonie, komponiert auf Basis von 40 Skizzen des Komponisten sowie mit Hilfe von künstlicher Intelligenz. Ludwig van Beethoven hinterließ der Menschheit nicht nur ein unvergängliches Musikwerk sondern auch ein unvollendetes Erbe: 40 Skizzen für eine 10. Symphonie. Wissenschaftler der Universitäten in Harvard, Rutgers und Cambridge vervollständigten diese Skizzen mit Hilfe künstlicher Intelligenz. Das beeindruckende Ergebnis dieser Arbeit wurde Ende Oktober 2021 durch das Beethoven Orchester Bonn unter der Leitung von Dirk Kaftan in der Elbphilharmonie in Hamburg aufgeführt.

