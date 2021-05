Concert de Paris 2020

Das "Concert de Paris", das jedes Jahr am 14. Juli vor dem Eifelturm in Paris mit einem abschließenden großen Feuerwerk stattfindet, zählt zu den größten Klassik-Events der Welt. So schwierig eine Realisierung in Corona-Zeiten schien, so undenkbar auch ein Ausfall. So setzte Paris mit einer auf rund 4.500 Zuschauer reduzierten Variante ein Zeichen.Weltstars wie Khatia Buniatishvili, Sol Gabetta, Sonya Yoncheva, Ludovic Tézier und vielen andere begeisterten gemeinsam mit dem Orchestre National de Fance und dem Chor von Radio France unter der Leitung von Eun Sun Kim.Klassik-Matinée mit Daniel Hope

Bild: WDR // Sofia and Mauro