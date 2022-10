WDR KLASSIK: Electronic Vibrations: Ein Sound erobert die Welt | Video der Sendung vom 19.10.2022 23:45 Uhr (19.10.2022) mit Untertitel

Ob Techno oder Hip Hop - elektronische Musik ist heute die treibende Kraft der Popkultur. Die Ursprünge der elektronischen Musik liegen in winzigen Studios in Paris und Köln. Nach dem Zweiten Weltkrieg experimentierten hier die beiden visionären Avantgarde-Komponisten Pierre Schaeffer und Karlheinz Stockhausen in ihren Wunderkammern voller seltsamer Geräte. Dieser Film erzählt erstmals die Geschichte, wie diese bahnbrechende Nischenkunst den Grundstein für das legte, was heute Mainstream ist.

