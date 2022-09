Hector Berlioz: "Grande Messe des Morts" - Requiem für Tenor, gemischten Chor und Orchester Op. 5

Die "Last Night of the Proms 2022" aus der Londoner Royal Albert Hall ist wegen des Todes von Queen Elizabeth II kurzfristig ausgefallen. Aus diesem Anlass sendet das WDR-Fernsehen stattdessen eine Aufzeichnung des grandiosen Requiems von Hector Berlioz aus dem Hohen Dom zu Köln. Mit 120 Sängerinnen und Sängern, einem Solo-Tenor, 108 Streichern, zahlreichen Blech- und Holzbläsern, 16 Pauken und weiterem Schlagwerk wurde für dieses Werk ein gewaltiger Stimm- und Orchesterapparat aufgefahren, der am 18. Mai 2017 im Kölner Dom zu erleben war. Andrew Staples, Tenor Tschechischer Philharmonischer Chor Brno Petr Fiala, Einstudierung WDR Rundfunkchor Köln Philipp Ahmann, Einstudierung WDR Sinfonieorchester Köln Jukka-Pekka Saraste, Leitung

Mehr anzeigen