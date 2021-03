Juan Diego Flórez: Bésame mucho

Mit "Besame Mucho" präsentiert Star-Tenor Juan Diego Flórez einige der größten und bekanntesten Lieder seines Heimatkontinents Lateinamerika. Was als Zugabe nach Klassik-Konzerten begann, gipfelte in einem Abend lateinamerikanischer Rhythmen. Seine Leidenschaft für lateinamerikanische Musik wurde ihm sprichwörtlich in die Wiege gelegt. "Ich bin mit Vals Criollos, Marineras, Boleros, Rancheras und Tangos aufgewachsen - wunderschönen Liedern aus Lateinamerika. Diese Musik geht direkt ins Herz", bekennt Flórez, "denn sie handelt von Dingen, die uns alle betreffen, wie Heimat, Familie, Liebesglück und Liebesschmerz." Teil 2 von 2 aus der Klassik-Matinée mit Daniel Hope.

Bild: WDR