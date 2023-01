Fabio Luisi dirigiert das Neujahrskonzert 2022 im Teatro La Fenice, dem venezianischen Schauplatz zahlreicher Premieren der Opernwelt. Insbesondere Verdi präsentierte in diesem Haus Opern wie "Rigoletto" oder "La Traviata" erstmals der Öffentlichkeit. In seiner Geschichte mehrfach dem Feuer und Hochwasser ausgesetzt, wiederaufgebaut und saniert ist das Haus bis heute ein Wahrzeichen der italienischen Oper. Aus dieser Tradition rührt auch das Finale des Neujahrskonzertes, an dessen Ende immer Verdis berühmter Gefangenenchor "Va, pensiero sull'ali dorate" aus "Nabucco" sowie das Brindisi "Libiamo ne' lieti calici" aus Verdis "La Traviata" stehen.

