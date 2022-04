Last Night of the Proms 2021

Die "Last Night of the Proms" bildet den krönenden Abschluss der Londoner Sommerkonzerte in der Royal Albert Hall. Mit seinen vielen mitreißenden Mitsing-Klassikern und der ausgelassenen Stimmung ist es längst ein internationales Konzert-Highlight. Heldentenor Stuart Skelton und Akkordeon-Virtuosin Ksenija Sidorova feierten das mit dem BBC Symphony Orchestra, unter der Leitung von Chefdirigent Sakari Oramo.

