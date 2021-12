Last Night of the Proms 2021

Die Last Night of the Proms am 11. September 2021 in der Royal Albert Hall wurde von englischen Mitsing-Klassikern gekrönt. Vom traditionellen "Auld lang Syne" über Edward Elgars "Pomp and Circumstance" bis hin zu Henry Woods Seefahrer-Orchesterwerk "Fantasia on British Sea-Songs" war alles dabei. Sakari Oramo dirigierte das BBC Symphony Orchestra. Mit dabei internationale Solo-Stars, die BBC Singers und - nach einer Corona-Zwangspause - endlich wieder Publikum.

