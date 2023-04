Schon als Kapellmeisterin an der Deutschen Oper am Rhein hat Marie Jacquot ihren Sinn für die packende Gestaltung musikalischer Bilder bewiesen. Jetzt führt der Shooting Star unter den Dirigentinnen durch die Welt musikalischer Meeres-Gemälde: mit dem Ozean als Held sinfonischer Klangdramen. Die Weite des Meeres und die unergründliche Tiefe einer großen Liebe sind nicht nur in Richard Wagners Oper ein zentrales Motiv: Tristan führt Isolde über das Meer, beide verfallen einer unauflöslichen Liebe. Bei Ernest Chausson rauschen die Wellen und schäumt die Gischt in impressionistischer Schönheit, einen Mezzosopran umbrausend. Claude Debussy schließlich hat seine feinen, vielschichtigen und subtilen Erinnerungen an das Meer zu einem gewaltigen Werk des Impressionismus verwoben.​

