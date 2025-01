Ein musikalisches Feuerwerk aus dem Teatro La Fenice in Venedig: Fabio Luisi leitet durch ein Programm, bei dem Orchester, Solist:innen und Chor zur Höchstform auflaufen. Das Neujahrskonzert aus dem Teatro La Fenice ist mehr als nur ein Konzert – es ist ein musikalisches Erlebnis, das den Zauber Venedigs einfängt. Von orchestralen Klängen bis zu den Höhepunkten der italienischen Oper, dieser Abend hat alles zu bieten. Und wie könnte es in La Fenice anders sein? Der Abend endet traditionell mit zwei der bekanntesten Werke Verdis, die an die Zeit erinnern, als der Komponist selbst in diesem Haus auftrat und seine großen Premieren feierte.

Mehr anzeigen