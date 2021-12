NRW feiert Advent 2021: Weihnachtliches Konzert aus der Marienbasilika in Kevelaer

Herausragend besetzt findet das Adventskonzert des Landes NRW in diesem Jahr wieder in der Marienbasilika im niederrheinischen Kevelaer statt. Im herrlichen Ambiente der farbenprächtig ausgemalten Wallfahrtskirche erklingen stimmungsvolle Arien, festliche Orchesterwerke und zu Herzen gehende Weihnachtslieder. Mitwirkende: Elsa Benoit (Sopran), Albrecht Mayer (Oboe), Mädchenchor am Kölner Dom (Leitung: Oliver Sperling), WDR Rundfunkchor (Leitung: Simon Halsey), Neue Philharmonie Westfalen (Leitung: Rasmus Baumann), Uwe Ochsenknecht (Erzähler), Susanne Wieseler (Moderation).

