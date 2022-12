Musikalischer Glanz am Vorabend des vierten Advent: Zur Einstimmung auf den vierten Adventssonntag überträgt das WDR Fernsehen auch in diesem Jahr das beliebte Adventskonzert des Landes Nordrhein-Westfalen. Herausragend besetzt findet es in diesem Jahr im Bonner Münster statt. Im herrlichen Ambiente der barock ausgestatteten Münsterbasilika erklingen stimmungsvolle Arien, festliche Orchesterwerke und zu Herzen gehende Weihnachtslieder. Mitwirkende: Olga Peretyatko, Sopran Diana Tishchenko, Violine Kilian Homburg, Orgel Kölner Domchor und Vokalensemble Kölner Dom Eberhard Metternich, Leitung WDR Funkhausorchester Frank Strobel, Leitung Heiner Lauterbach, Rezitation Susanne Wieseler, Moderation

