Frankreichs Präsident Emmanuel Macron bekommt in Münster den Internationalen Preis des Westfälischen Friedens verliehen. Der mit 100.000 Euro höchstdotierte deutsche Friedenspreis wird seit 1998 alle zwei Jahre an Persönlichkeiten aus Politik und Wissenschaft verliehen, die sich besonders für die europäische Integration engagiert haben. Neben Macron wird in einer zweiten Kategorie auch das Deutsch-Polnische Jugendwerk ausgezeichnet. Zur Zeremonie werden unter anderem Bundespräsident Steinmeier sowie EU-Kommissionschefin von der Leyen erwartet.

