WDR Kultursommer: Das Beste aus 2024

Anne Willmes präsentiert aus dem Skulpturenpark Waldfrieden in Wuppertal das Beste aus dem WDR Kultursommer 2024. Der Park des weltbekannten Bildhauers Tony Cragg wurde 2008 eröffnet. Geboren in Liverpool, ist Wuppertal seine Wahlheimat, der Park Waldfrieden sein Herzensprojekt. Inmitten von beeindruckenden Skulpturen in freier Natur, präsentiert Anne Willmes die Highlights aus dem WDR Kultursommer 2024 und stellt besondere Künstler:innen vor, die in NRW und in der Kunst zu Hause sind. Zu Gast ist Jazzsängerin Blanca Núñez. Geboren in Spanien, lebt sie heute in Windeck und singt in ihrer Heimatsprache.

Mehr anzeigen