Er liegt 1.000 Meter in der Tiefe. Ein Schatz, der in Nordrhein-Westfalen für Reichtum gesorgt hat. Riesige Salzwelten. Tag für Tag werden Tonnen abgebaut und verarbeitet. Salz ist Rohstoff, Lebens- und Heilmittel - und prägt weite Teile des Landes.250 Millionen Jahre schon liegt der Rohstoff in den Erdschichten am Niederrhein.

Bild: WDR/ picture alliance/ dpa