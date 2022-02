Jazzline: Jazzrausch Bigband bei den Leverkusener Jazztagen 2021

Jazz ist die Basis. Und Techno, House, Funk und Soul sind die knackigen Zutaten, mit denen die Jazzrausch Bigband ihre außergewöhnliche Soundmischung herstellt. Das bis zu 20-köpfige Musiker:innen-Kollektiv aus München verquirlt locker und leicht technoide Beats, House, Soul und Funk mit Klangstrukturen, die mit allen Jazz-Wassern gewaschen sind. Mit dieser Melange bringt die Jazzrausch Bigband in Clubs die Fans zum Schwitzen - und macht mit ihrer genreübergreifenden Klangkombination auch in schnieken Konzerthäusern eine prima Figur. Es vibriert, sirrt und flirrt, wenn die Jazzrausch Bigband live ihre volle Kraft entfacht und ihren kreativen Ansatz - Groove mit Köpfchen, Entertainment mit Wumms - in Tracks wie "Shuffling Steps" und "Dancing Wittgenstein" packt.

Mehr anzeigen