"Margarethe von Trotta: Zeit der Frauen"

Margarethe von Trotta ist eine Regie-Ikone - ihre Werke haben deutsche Filmgeschichte geschrieben. Am 21. Februar feiert sie ihren 80. Geburtstag. Cuini Amelio Ortiz und Peter Altmann widmen ihr einen Dokumentarfilm, in dem sie die Filmemacherin an die wichtigsten Orte ihrer Biografie - Berlin, Paris, München und Rom - begleiten.

