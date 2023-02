Im Rekordsommer 2003 stöhnt ganz Berlin unter der Hitze. Noch heißer und trister aber ist es in "Gropiusstadt" in Neukölln. In der Satellitensiedlung leben Lukas, Gino, Julius und Sanchez und langweilen sich zwischen den Hochhausschluchten. "Sonne und Beton" erzählt rau und humorvoll vom Teenager-Alltag in der Vorstadt, von Gewalt, Drogen, von sozialen Abgründen und von Freundschaft. Regisseur David Wnendt hat den Film nach dem Bestsellerroman von Felix Lobrecht gedreht.

