"Transsexualität": Eine Streitschrift von Alice Schwarzer und Chantal Louis

Was ist eine Frau? Was ist ein Mann? Lebt meine Seele im richtigen Körper? Um diese Fragen geht es in der gerade veröffentlichten Streitschriftt von Alice Schwarzer und Chantal Louis. Die Irritation über das eigene Geschlecht führe viel zu schnell zu Hormonbehandlungen oder Operationen, statt die klassischen Rollenbilder in Frage zu stellen. Westart über einen Debattenbeitrag, der provoziert.

