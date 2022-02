Westart | Interview mit Casper

Vor elf Jahren wurde er mit seinem legendären "Xoxo"-Album über Nacht zum Star und stand ganze 56 Wochen auf Platz 1 der deutschen Charts: Der Rapper Casper aus dem Exertal. Während er vor immer größeren Mengen spielte, campierten Fans vor seiner Wohnung in Kreuzberg. In einem Interview sagte er kürzlich, er wolle nie wieder so berühmt sein, wie damals. Im WDR-Interview erklärt er, was er damit meint.

