Westart zu Besuch in der Villa Hügel: Bei einer exklusiven Führung erkundet Westart-Moderatorin Siham El-Maimouni das Haus und seine Geschichte. Weitere Themen: "Yes she can": Doku über vier junge Politikerinnen | Westart-Lieferservice: Wir bringen Kunst und Kultur zu Ihnen nach Hause | Zukünftiges Erinnern: Das Holocaust-Archiv in Bad Arolsen | "Jeder Mensch ist ein Künstler": Joseph Beuys zum 100. Geburtstag

Bild: WDR