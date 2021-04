Westart zu Besuch im Kreativquartier Gelsenkirchen-Ückendorf. Weitere Themen: "Behind the mask": Marcel Gregory Stock porträtiert Menschen hinter Masken | Aufbruch und Umbruch: Bernd-M. Beyers Erinnerungen an 71/72 | Jeder lebt für sich allein: Diana Kinnert über "die neue Einsamkeit" | Subversive Strategie: Danger Dan greift in seinem Song die Rechten an | Westart-Zuschauerjury bei den Kurzfilmtagen Oberhausen

Bild: WDR