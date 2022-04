Lina zeigt, was sie kann! (1/4)

Raumausstatterin Lina ist in den Familienbetrieb eingestiegen: Kann sie eine anspruchsvolle Kundin und ihre Mutter überzeugen? Heidi und Stefan müssen dem Wohnzimmer ihres Kunden mit einem Teppich den letzten Schliff geben. Interior Designerin Britta liefert eine Sonderanfertigung eines Tischensembles an. Und Raumausstatter Omid hat eine ganz besondere Praktikantin an die Seite gestellt bekommen: Anna, die Tochter der Chefs.

Mehr anzeigen