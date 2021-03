Über 300 Kilometer bergab radeln mitten in den Alpen: Der Tauernradweg im Salzburger Land macht es möglich. Tamina Kallert startet an den Krimmler Wasserfällen und fährt flussabwärts entlang der Saalach und Salzach in Richtung Norden bis nach Passau.

Bild: WDR/Michael Wieseler