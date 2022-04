Knutschkugel wird der hölzerne Mini-Camper genannt, mit dem Anne Willmes im Nordwesten von Niedersachen unterwegs ist. Sie startet in Dangast am Jadebusen, wo Kurpark und Campingplatz direkt am Meer liegen. Dann geht es 30 Kilometer Richtung Süden ins Ammerland, das berühmt ist für seine Rhododendronzucht- und für die große Anzahl an Baumschulen.

