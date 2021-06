Der Meeresarm Schlei an der Ostsee bietet an den Ufern und auf dem Wasser auf 42 Kilometer eine idyllische Ferienregion. Moderator Jo Hiller schippert mit dem Hausboot von Kappeln bis an die Spitze der Schlei nach Schleswig und macht sich dann auf dem Ostseeküstenradweg auf den Weg über Eckernförde zurück an die Ostsee.

Bild: WDR/Anja Koenzen