Wunderschön! Donaureise - Von Passau nach Wien

Mit dem Schiff, per Fahrrad und zu Fuß: Ihre Reise entlang der Donau führt Judith Rakers von der Drei-Flüsse-Stadt Passau über die kreative Künstlerstadt Linz durch die Weltnaturerbe-Region Wachau bis in die Donau-Metropole Wien. Sportlich wird's beim Trailrunning an der Schlögener Schlinge mit grandiosen Ausblicken auf das Naturwunder Oberösterreichs; abenteuerlich ist der Tauchgang zwischen Hechten und Krebsen in der blaugrünen Traun. Kreativ tobt sich Judith Rakers im Graffiti-Hafen von Linz aus; köstlich schmecken ihr Österreichs kulinarische Klassiker von Marillenknödeln über das Wiener Schnitzel bis zur Sachertorte.

Bild: WDR/Bavaria Entertainment GmbH/Bastian Straschewski