Bryan Johnson verfolgt das radikale "Not Die"-Programm, um unsterblich zu werden. Der Tech-Milliardär lebt nach strikten Regeln, isst jeden Tag dasselbe und vermeidet jede Form von Risiko. In seinem Zuhause in Los Angeles zeigt der berühmteste Anhänger der Longevity-Szene, wie er den Tod überwinden will. Doch ist das alles realistisch?

