Die Woche der geplatzten Träume: Nach der Niederlage in Mainz muss Bayern weiter auf die Schale warten, der geldgierige Traum einer Super League kann fürs Erste ad acta gelegt werden. Und Schalke ist endgültig in die Zweite Liga abgestiegen. Alle anderen Abstiegskandidaten dürfen hingegen weiter träumen von einem Verbleib in der Liga.

Bild: WDR