Kein normales Bundesliga- Wochenende

Der Krieg in der Ukraine lässt auch die Bundesligavereine nicht kalt. Quer durch alle Ligen gibt es Solidaritätsbekundungen - auch wenn nicht alle wirklich gelungen sind. Für Max Kruse bringen wir unsere beliebte Rubrik "was it a pfiff" mal wieder zurück. Wir besuchen Assani Lukimya in der sechsten Liga in Düsseldorf und schauen beim jetzt wohl wirklich erfolgreichsten Fußballteam aus Deutschland, der Frauenmannschaft vom SC Bayer 05 Uerdingen, vorbei.

