Die Bayern und der BVB liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den Titel, im Abstiegskampf ist ebenfalls gehörig Feuer drin. Bochum landet big points, Schalke kommt gegen die Bayern unter die Räder und die Hertha muss sich sprichwörtlich an den letzten Strohhalm klammern. Während in Liga zwei der HSV zurück im Aufstiegsrennen ist, muss bei den Frauen der frühere Serienmeister Turbine Potsdam den Gang in die 2. Liga antreten. Außerdem werfen einen Blick auf längst vergessene Traumtore.

