Ganz schön was los in der Liga. Mittelkreise werden umgestaltet und Mützen getauscht. Und dann ist da noch die Debatte über die "Mülleimer der Nation" - eine Debatte, die sich schon unter der Woche entbrannt hatte. Wie ist denn eigentlich der Umgang mit den Schiris in der Bundesliga? Und während die Sportschau das Tor des Jahres gekürt hat, wählen wir unser Kacktor des Jahres.

