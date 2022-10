Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs: Pokaldramen und mal wieder Ärger um den VAR | Video der Sendung vom 23.10.2022 23:45 Uhr (23.10.2022) mit Untertitel

Wilde Spielen, Verlängerungen und Elfmeterschießen - der Pokal hatte unter der Woche einiges zu bieten. Ein Elfmeterschießen hatte es ganz besonders in sich. Ein anderes leidiges Thema in der Liga bleibt der VAR. Auch diesen Spieltag gab es wieder einige Entscheidungen, die durchaus für Irritationen sorgten. Nebenbei entthronte Freiburgs Vincenzo Grifo Luca Toni als besten italienischen Torschützen, Franck Ribery gab in Italien sein Karriereende bekannt und wir haben dem FV Mönchengladbach einen Besuch abgestattet.

