Saisonauftakt mit Kettensäge

Die Sommerpause ist vorbei und neben dem Wechseltheater bei den Bayern und der ziemlich erfolgreichen Frauen-EM, bestimmte Jens Lehmann und eine Kettensäge die sportmediale Gemengelage. In der Bundesliga scheint alles beim alten zu bleiben. Zum Start in die 60. Saison marschieren die Bayern schon wieder vorne weg. Statistiken zeigen, dass Berni - das Maskottchen der Bayern - daran nicht ganz unbeteiligt ist. Darüber hinaus verabschieden wir uns von einem der größten deutschen Fußballer aller Zeiten: Uwe Seeler. Wir besuchen das Spiel Oberhausen gegen Straelen in der Regionalliga-West und haben die Kacktore des Sommers gesammelt.

