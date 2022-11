Nun ist sie also da - die Winterpause. Mitte November. Wegen der WM in Katar. Jubel gab es deswegen u.a. in Bremen, weil Niclas Füllkrug nominiert wurde. In vielen Kneipen sorgt diese WM allerdings nicht für Jubelstürme, sie verzichten auf die Übertragung der Spiele. Für Jubelstürme sorgte stattdessen Maria Asnaimer bei der DFB-Pokal-Auslosung. Wir haben die Stürmerin vom TSV Germania Lohauserholz-Daberg besucht.

