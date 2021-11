Wer stoppt riskante Neubauprojekte an der Ahr?

Wohnen am Fluss - und das ausgerechnet in Bad Neuenahr? Das klingt heute schon fast makaber. Aber vor einigen Monaten wurden noch diverse Neubauprojekte mit der tollen Lage direkt an der Ahr beworben. Eine Familie, die eine Eigentumswohnung gekauft hatte, die beim Hochwasser im Juli komplett geflutet wurde, will hier keinesfalls mehr einziehen und fragt sich, wie sie aus dem Vertrag kommen soll. Denn das Bauprojekt soll fertig gestellt werden - trotz der Risikolage.

