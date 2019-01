Am Jahresanfang heißt es in vielen Haushalten: aufräumen und ausmisten. Eine unbeliebte Arbeit! Dabei kann das so einfach sein, verspricht die "Magic Cleaning"-Methode der japanischen Ordnungsexpertin Marie Kondo. In den USA ist ihr Buch ein Bestseller und auf Facebook wird die radikale Methode heiß diskutiert. Wir zeigen, welche Tipps sich dahinter verbergen.