Die wilden 12: Unsere Zoos im Westen (2/3)

In Teil zwei des Dreiteilers "Die wilden 12" stehen Sport, Spiel und Spannung hoch im Kurs: Ausgeklügelte Fitnesstrainings für die Zoobewohner, bei denen keine Langeweile aufkommt. "Die wilden 12" stellt die Zoos Nordrhein-Westfalens vor: In keiner anderen Region weltweit ist die Dichte an Tiergärten höher. Naturnahe Tierwelten sind entstanden und ermöglichen eine artgerechte Tierhaltung, denn eine der wichtigsten Aufgaben der Zoos ist, das Überleben gefährdeter Arten zu sichern.

Bild: WDR/Längengrad Filmproduktion