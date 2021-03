Die wilden 12: Unsere Zoos im Westen (1/3)

Teil eins des Dreiteilers "Die wilden 12" rückt die "Next Generation" in den Fokus und begleitet diese von der Tiergeburt bis zum tierischen Homeschooling. "Die wilden 12" stellt die Zoos Nordrhein-Westfalens vor: In keiner anderen Region weltweit ist die Dichte an Tiergärten höher. Naturnahe Tierwelten sind entstanden und ermöglichen eine artgerechte Tierhaltung, denn eine der wichtigsten Aufgaben der Zoos ist, das Überleben gefährdeter Arten zu sichern.

Bild: WDR / Erik Sick