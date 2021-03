Immer wieder anfangen: Veränderung als Dauerzustand? (S04/E06)

Früher blieben Menschen ein Leben lang beim selben Arbeitgeber. Noch verrückter: Viele blieben sogar ein Leben lang beim selben Lebenspartner! Man wohnte auch zeitlebens in der Gegend, in der man geboren war, denn man hatte es nicht so mit Veränderung. Die sogenannten Millennials dagegen wechseln statistisch gesehen elf Mal den Job. Sie haben den Ruf, die 'Generation beziehungsunfähig' zu sein und richten sich nirgends mehr häuslich ein. Ist das gut, weil Abwechslung nie schaden kann oder schwierig, weil wir nirgends mehr Wurzeln schlagen? Diese Fragen diskutiert Katrin Bauerfeind in ihrem Late-Night-Talk mit ihren Gästen Andrea Petkovic und Rainald Grebe.

Bild: WDR