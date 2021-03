Folge 255: Dittsche | KW 9/2021 - Gast: Knut Hartmann (S2021/E255)

Negativ! Ingo prüft zwei Schnelltests und zieht die FFP2-Maske runter. Dittsche kommt fegend aus der Küche der Eppendorfer-Grillstation. Er ist jetzt auch in der Berufstätigkeit drinne. Auch Knuti Hartmann hilft als Lieferant für Ingo’s Imbiss aus, weil Jenser aktuell in Quarantäne sitzt. Herr Karger wurde währenddessen bereits geimpft, eine lustige Geschichte. Der hatte zudem im Lockdown seiner Frau die Haare gemacht. Leider hatte Dittsche aber seine Finger im Spiel. Der hat jetzt aber die Idee, dass man Frösche oder Chamäleons dressieren könnte. Und auf Schalke sollte man lieber eine ganz andere Strategie bei der Trainersuche verfolgen. Am Ende wird sonst noch Dittsche neuer Schalke-Trainer. Wenn Dittsche (Olli Dittrich) in seinem unverkennbaren Look mit Badelatschen, Jogginghose, Oberhemd und gestreiftem Bademantel den "Eppendorfer Grill" betritt, ist wieder Zeit für eine ganz spezielle Aufarbeitung der tages- und wochenaktuellen Ereignisse. Mit Imbisswirt Ingo (Jon Flemming Olsen) und Krötensohn Jens (Jens Lindschau) wird wieder über das wirklich wahre Leben philosophiert und spekuliert. Dabei wird natürlich der ein oder andere "Hobel" gekippt. Dittsche: "Bidde! Mein Mantel ist ja noch muggelich, es ist ein zeitloses, robustes Frottier! Und die Schumiletten haben auch noch ausreichend Grip für die reine Weltmeinung, jetz‘ ma‘ sagn. Also geht das weiter mit der Chefvisite, das perlt!"

Bild: WDR