Die göttliche Sophie: Das Findelkind | Komödie

Ein kleines Baby kann manchmal für große Verwicklungen sorgen - vor allem, wenn die Eltern weit und breit nicht aufzufinden sind. Vor diesem Problem steht Gemeindepfarrer Jens Steffensen, als eine verzweifelte junge Frau nach der Beichte ein Neugeborenes in der Kirche zurücklässt. Am liebsten würde er das Kind sofort dem Jugendamt übergeben. Doch er hat die Rechnung ohne seine pfiffige Haushälterin Sophie gemacht. Die schließt das Baby sofort in ihr Herz und überredet Steffensen, auf eigene Faust nach der armen Mutter zu suchen. Leider bleibt der neue Mitbewohner nicht lange ein Geheimnis. Die Boulevardpresse berichtet auf den Titelseiten über das mysteriöse "Pfarrhaus-Baby".

Bild: ARD Degeto