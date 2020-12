Einfach Rosa: Wolken über Kapstadt

Nur wenig Zeit bleibt Rosa zur Hochzeitsvorbereitung in Kapstadt: In vier Tagen will ihr gut situierter Jugendfreund Mark seine Verlobte Nandi heiraten. Bei den Vorbereitungen verstehen sich Rosa und Mark viel zu gut und Rosa hat Mühe, ihre Gefühle Mark gegenüber in den Griff zu bekommen. Der wiederum ahnt nicht, dass Nandi als Ärztin in einem Township arbeiten möchte. Hat sie ihm noch mehr verschwiegen? Und was läuft zwischen Mark und Rosa, die sich zusehends näherkommen?

Bild: WDR